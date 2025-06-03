Mash: похищенный в Москве мужчина оскорблял Коран и Бога в Сети

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Похищение мужчины с Ярославского вокзала в Москве могло быть связано с его провокационными видеозаписями в соцсетях.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
В России любая церковь отделена от государства. И никто не может быть лишен свободы иначе как по приговору суда. Как минимум две статьи УК РФ: 126. Похищение человека и 127. Незаконное лишение свободы Обе статьи неприятные, там от двух до шести лет. С учеом того, что виновными заявлены чеченцы, очень интересно: каким будет приговор и вообще будет ли суд?
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