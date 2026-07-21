ФАС усиливает контроль за топливным рынком: десятки предупреждений и серия дел

Федеральная антимонопольная служба совместно с региональными подразделениями открыла 15 дел и направила 38 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов — в том числе нефтяным компаниям и независимым игрокам.
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