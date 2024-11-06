Конкурс-опрос «Бабушкин сундучок» продолжает череду мероприятий, реализуемых в рамках Проекта «Традиционный женский казачий костюм начала ХХ века Новоаннинского района».
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Конкурс-опрос «Бабушкин сундучок» продолжает череду мероприятий, реализуемых в рамках Проекта «Традиционный женский казачий костюм начала ХХ века Новоаннинского района».