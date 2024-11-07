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20 лет притворства: «зюзинская маньячка» лишилась шанса выйти на свободу

20 лет притворства: «зюзинская маньячка» лишилась шанса выйти на свободу

После освобождения она собиралась убить поймавшего ее милиционера.Знаменитая зюзинская маньячка Мария Петрова, которая провела более 20 лет на принудительном лечении, потеряла шанс выйти на свободу.

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