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Как быстро и просто убрать царапину на машине

Как быстро и просто убрать царапину на машине

Царапина на любимом авто: иногда мы даже не знаем, откуда берутся эти ненавистные отметины! И вот мы едем в автосервис, теряем время, нервы, деньги… На самом деле справиться с единичными, даже глубокими, царапинами вполне можно собственными силами.

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