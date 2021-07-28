Как быстро и просто убрать царапину на машине

Царапина на любимом авто: иногда мы даже не знаем, откуда берутся эти ненавистные отметины! И вот мы едем в автосервис, теряем время, нервы, деньги… На самом деле справиться с единичными, даже глубокими, царапинами вполне можно собственными силами.