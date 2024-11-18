Ривс дисквалифицирован на 5 игр за удар плечом в голову Нерсу

В начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Эдмонтоном» (4:3 ОТ) форвард «Лифс» нанес мощный удар плечом в голову защитнику «Ойлерс».
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