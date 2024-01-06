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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Питтсбурга» Ньето выбыл на 6-8 недель после операции на колене

Нападающий получил травму 30 ноября в матче с «Тампой».  В 22 играх сезона Ньето набрал 4 (1+3) очка при полезности «+5».

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