Актриса Валентина Рубцова посоветовала в непростые времена выключать телевизор и читать классику

Российская актриса Валентина Рубцова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 9 мая, рассказала как ей удается сохранять спокойствие в непростые времена.
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