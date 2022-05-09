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Актриса Валентина Рубцова посоветовала в непростые времена выключать телевизор и читать классику

Актриса Валентина Рубцова посоветовала в непростые времена выключать телевизор и читать классику

Российская актриса Валентина Рубцова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 9 мая, рассказала как ей удается сохранять спокойствие в непростые времена.

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