НАТО расширяет своё «гражданское присутствие» в Киеве

НАТО заявляет о расширении своего «гражданского присутствия» на Украине. Было решено направить в Киев своего рода специального посланника, который будет курировать там политическую и практическую поддержку альянса.
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