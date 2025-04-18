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Джорджа Мелони и Дональд Трамп: план возрождения величия Запада

Джорджа Мелони и Дональд Трамп: план возрождения величия Запада

Итальянская премьер-министр Джорджа Мелони провела встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. На мероприятии она заявила о намерении «Сделать Запад снова великим», а Трамп выразил поддержку её амбициозным планам.

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