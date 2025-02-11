Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Последний киногерой. Памяти Олега Стриженова

Последний киногерой. Памяти Олега Стриженова

Артист избегал сопутствующего популярности ажиотажа: «Слово «звезда» у нас не прижилось, — отмечал «последний романтик», кумир поколений, —оно носило пренебрежительный оттенок и означало яркий типаж, а не настоящий актерский талант», но его одаренность была очевидна с первых шагов на подмостках щукинского училища.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх