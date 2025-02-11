Последний киногерой. Памяти Олега Стриженова

Артист избегал сопутствующего популярности ажиотажа: «Слово «звезда» у нас не прижилось, — отмечал «последний романтик», кумир поколений, —оно носило пренебрежительный оттенок и означало яркий типаж, а не настоящий актерский талант», но его одаренность была очевидна с первых шагов на подмостках щукинского училища.