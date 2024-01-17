"Крымавтодор" перешёл на усиленный режим работы

17 января по состоянию на восемь часов утра в большинстве муниципальных образований сохраняется минусовая температура воздуха, покрытие автомобильных дорог преимущественно мокрое, сообщает Минтранспорта РК.
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