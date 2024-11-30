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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема ответила Гафину: «Как назвать тех, кто проиграл домохозяйке из Уфы в финале Кубка? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича – нет»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ранее сказал: «Не считаю, что должен как-то относиться к высказываниям домохозяйки из Уфы.

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