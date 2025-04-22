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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов забил 1-й гол в текущем плей-офф НХЛ во 2-м матче серии с «Колорадо». Он сравнял счет в 3-м периоде

Форвард «Далласа» сравнял счет в 3-м периоде второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (4:3 ОТ, 1-1).

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