В ООН прокомментировали число мирных жертв удара по Ливану

Число жертв среди мирного населения в результате удара по Ливану неприемлемо. Так произошедшее прокомментировал глава Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) Филиппо Гранди на своей странице в социальной сети X.