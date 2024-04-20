Диетолог Залетова: ранний редис с красной кожицей снижает риск болезней сердца

Весной стоит включить в свой рацион ранний редис, особенно полезны сорта с красной кожицей. Об этом "РГ" рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.