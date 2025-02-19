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Не только о футболе

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«Милан» вылетел из ЛЧ, «Бавария» прошла в 1/8 финала, «Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям», Медведев обыграл Хачанова и другие новости

«Милан» вылетел из ЛЧ, «Бавария» прошла в 1/8 финала, «Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям», Медведев обыграл Хачанова и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовали ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. «Милан» забил «Фейеноорду» уже на 1-й минуте, но в начале второго тайма Тео был удален за нырок, «россонери» пропустили (1:1) и вылетели.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;переход Илича к красно-белым сорвался&quot; - воспринял без сожаления. Игрок травмирован, в последнее время перестал прогрессировать, или прогресс заметно замедлился. Явно переоценен.
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12 час.
Лена Мисько
сожаление есть.... от того что было очень много времени потрачено на всякие медосмотры
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23 мин.
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