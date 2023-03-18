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Роман Мадянов высказался о перспективах работы уехавших актеров

Роман Мадянов высказался о перспективах работы уехавших актеров

В рамках I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест», прошедшего в Дзержинске Нижегородской области, был показан спектакль «Любимая женщина Дон Жуана» с участием Павла Трубинера, Елены Валюшкиной и других актеров.

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