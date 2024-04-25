Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы на федеральной трассе под Тюменью

Дамба под федеральной автодорогой Тюмень – Омск дала течь на фоне рекордного паводка в регионе. Нарушение целостности земляной насыпи было обнаружено в ходе патрулирования и оперативно устранено, сообщили в МЧС России.
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