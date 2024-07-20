Регулятор США раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox Game Pass

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подвергла резкой критике недавнее повышение компанией Microsoft цен на Xbox Game Pass и введение нового «деградирующего» стандартного уровня подписки в своем заявлении, поданном в Девятый окружной апелляционный суд США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии