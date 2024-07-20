Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Шалимов
    А на йух её сохранять целиком - эту страну-паразит Пиндостанию?  Пусть разваливается - глядишь, и нам кусочек отвалит...В США оценили воз...
  • Владимир Шалимов
    Не сможет. Ему по наследству перешёл госдолг в 34 триллиона американских тугриков. Одно обслуживание этого несусветно...В США заявили о в...
  • Владимир Шалимов
    Он и сам не верит своим словам, этот Болт он. Это всего лишь пропагандистский трюк деморализованных демократов.В США заявили о в...

Регулятор США раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox Game Pass

Регулятор США раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox Game Pass

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подвергла резкой критике недавнее повышение компанией Microsoft цен на Xbox Game Pass и введение нового «деградирующего» стандартного уровня подписки в своем заявлении, поданном в Девятый окружной апелляционный суд США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх