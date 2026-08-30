Минутка "ЦИРК С КОНЯМИ"

Вообще, должна вам сказать, Госдума наша в принципе мне не нравится. Ну не вызывают они у меня доверия.
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В России нет партий! Никаких! Вообще!
Толпу делает партией политическая программа переустройства общества. Ну и у кого она есть? И какая?
Вот наш политический лидер- ЕР.
Это партия?- Нет. Это- клуб по интересам. Клуб для богатых. Клуб, который решает свои проблемки. Клуб, которому на Россию и русских плевать.
Кто там следующий?- ЛДПР. Партия из одного человека. Который нас уже покинул. Партия эта живет по инерции, памятью о своем таком харизматичном лидере. А что у нее своего? Когда жив был Жирик- она корчила из себя оппозицию. Но вот что удивительно: Когда доходило дело до каких- то решений- она всегда подстилалась под ЕР и ее политику.
И все же был у этой недопартии период, когда она была на виду, когда ее лидера слушали!
Не забуду случай, которому сам был свидетель:
Возвращаясь с избирательного участка, подслушал я разговор двух молодых парней:
-Ты за кого голосоваЛ7
-Я- за Жирика! А чо? Прикольный мужик!
Вот в этом вся суть этой «партии». Партии, которую власть наскоро слепила, чтобы оттянуть голоса избирателей от коммунистов. И ведь получилось! Многие годы Жирик водил весь российский народ за нос, разыгрывая из себя Друга Народа- но голосуя каждый раз так, как ему приказывали из Кремля.
И ведь народ голосовал за него! Кто- то ради прикола. Потому, что мужик прикольный. Кто- то от злости, чтобы хоть как- то отомстить правящей верхушке. Если бы еще была у нас партия любителей пива- эти люди проголосовали бы за нее. Просто для того, чтобы не голосовать за партию толстосумов- ЕР.
Что там дальше?
КПРФ!
Вот уж это, наверное, Партия! С Большой Пролетарской Буквы!
Недаром она провозгласила себя преемницей КПСС и продолжателем дела социализма. Вот только ничего не осталось у этой партии от той, рабоче- крестьянской. В сущности, вся разница между ЕР и КПРФ только в том, что первые дорвались до кормушки, а вторые еще только пытаются к ней пробиться.
А коммунизм с социализмом можете оставить себе на память, дорогие избиратели.
Ну, а дальше пошла и вовсе какая- то мелочь, на которую и внимания- то обращать не стоит. Какие- то там «справедливые люди», еще какая- то хрень...
Они все, конечно, понимают, что тягаться всерьез с ЕР или даже КПРФ им не под силу. У них задача скромнее: Прибиться к кормушке и как- нибудь прожить, не испытывая чувство голода.
Делайте свой выбор, господа избиратели...
На 100% согласен с автором!!... ИНОросы (едро), грамотно... преподнесли СВОИХ КЛОНОВ,.... и ЭТИМ, себе ОБЕСПЕЧИЛИ БОЛЬШИНСТВО в Думе!!!.... И только поэтому!... необходима альтернатива иноросам (едру)... А ЭТО может быть, только СВОЯ, РОССИЙСКАЯ партия (платформа)... И ЭТО ... КНР... (Коренные Народы России), И успех, ПОБЕДА над иноРОДцами ... будет обеспечена!!!... И будут решаться СВОИ, Российские вопросы... А не вопросы иноРОДных КЛАНОВ.