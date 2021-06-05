Зеленский возвысил караимов и крымчаков над русскими

Президент Зеленский предложил Верховной раде скандальный законопроект о коренных народах Украины. Что сразу ставит вопрос – кто же будет считаться в стране победившего достоинства коренными, а не кто не подпадает под это определение? И не приведет ли это в итоге к появлению граждан второсортных национальностей? Согласно тексту будущего закона, коренным народом является «автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины».