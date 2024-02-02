МЧС: на Камчатке КАМАЗ вместе с водителем ушел под воду

В Соболевском районе КАМАЗ с крановой установкой провалился под лед. Водитель умер. Рабочие пытались поднять машину с сослуживцем самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в «ВКонтакте».