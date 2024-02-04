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«Отгораживается» отставкой Залужного: от каких событий Зеленский отвлекает Украину

«Отгораживается» отставкой Залужного: от каких событий Зеленский отвлекает Украину

«Отгораживается» отставкой Залужного: от каких событий Зеленский отвлекает Украину Евгения КомароваВторую неделю украинские паблики и СМИ поднимают шум вокруг якобы намечающейся отставки главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

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