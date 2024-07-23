Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Арестованные яхты российских богачей стали для западных стран «чемоданом без ручки»

Арестованные яхты российских богачей стали для западных стран «чемоданом без ручки»

Как пишет британская Financial Times, большая часть арестованных яхт российских миллиардеров застряла в портах по всему миру, а судебным тяжбам вокруг их освобождения из санкционного плена не видно конца.

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