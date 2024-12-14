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Квартира, дом, дача

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Как живут вьетнамцы: показываю типичный дом во Вьетнаме

Как живут вьетнамцы: показываю типичный дом во Вьетнаме

Покажу вам быт вьетнамцев и чем их дома отличаются от наших российских. Обычная вьетнамская улочка, после захода солнца оживает Мне посчастливилось целых пять лет провести в чудесной стране Юго- Восточной Азии - Вьетнаме.

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Комментарии
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А Кудасов
Дорожное и тротуарное покрытие на фото выглядит плоховато, мусор строительный.
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15 час.
Сергей
но мне туда не надо....
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5 час.
Элеонора Коган
А мне понравилось.
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2 час.

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