Как живут вьетнамцы: показываю типичный дом во Вьетнаме

Покажу вам быт вьетнамцев и чем их дома отличаются от наших российских. Обычная вьетнамская улочка, после захода солнца оживает Мне посчастливилось целых пять лет провести в чудесной стране Юго- Восточной Азии - Вьетнаме.
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