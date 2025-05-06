Белый дом прекратил выделение грантов Гарвардскому университету

Администрация президента США Дональда Трампа довела до сведения Гарвардского университета, что учебное заведение больше не будет получать федеральные гранты на проведение исследований, так как отказалось следовать рекомендациям по изменению своей политики.
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