Си Цзиньпин и лидеры ЕС обменялись поздравлениями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обменялся поздравлениями с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Европейским союзом.