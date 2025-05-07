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Китай

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Си Цзиньпин и лидеры ЕС обменялись поздравлениями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обменялся поздравлениями с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Европейским союзом.

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