В «Родине» оценили слова голкипера Волкова о потенциальном выступлении команды в ЛЧ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» слова Сергея Волкова о том, что команда могла бы занять лидирующие места в общем этапе Лиги чемпионов.
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