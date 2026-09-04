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В «Родине» оценили слова голкипера Волкова о потенциальном выступлении команды в ЛЧ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» слова Сергея Волкова о том, что команда могла бы занять лидирующие места в общем этапе Лиги чемпионов.

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