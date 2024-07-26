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«Я произношу волшебное слово «Латция»

«Я произношу волшебное слово «Латция»

Красные стяги с серпом и молотом на зданиях, мешки мусора, оставленные прямо у дорог, и новые технологии для идентификации — так Лаос встретил гостей мероприятий по линии АСЕАН, в которых принял участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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