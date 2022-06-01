В Челябинской области с сегодняшнего дня отменен масочный режим

Но заболевают по-прежнему более ста человек в день. Вчера, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отмене масочного режима в регионе.
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