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В Челябинской области с сегодняшнего дня отменен масочный режим

В Челябинской области с сегодняшнего дня отменен масочный режим

Но заболевают по-прежнему более ста человек в день. Вчера, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отмене масочного режима в регионе.

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