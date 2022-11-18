Газета.ру

7 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Нецветаев
    Не уверен. Имею две честно заработанных Золотых медали. К счастью, хамить не научился...  Сочувствую....Захарова: причаст...
  • Борис
    Ты похоже дебил конченный если делаешь такие сравнения .Захарова: причаст...
  • Ole Ole
    И опять мимо. Мы не будем восстанавливать. А будем ПЕРЕВООРУЖАТЬ  новейшим, более эффективным и реально на новейших п...Пентагон: Россия ...

CNN рассказал, кто может стать преемником Нэнси Пелоси в конгрессе

CNN рассказал, кто может стать преемником Нэнси Пелоси в конгрессе

Уходящий спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от поста руководителя фракции Демократической партии в нижней палате американского парламента, но не стала говорить, кого будет поддерживать на эту должность, передает CNN.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх