CNN рассказал, кто может стать преемником Нэнси Пелоси в конгрессе

Уходящий спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от поста руководителя фракции Демократической партии в нижней палате американского парламента, но не стала говорить, кого будет поддерживать на эту должность, передает CNN.
Уходящий спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от поста руководителя фракции Демократической партии в нижней палате американского парламента, но не стала говорить, кого будет поддерживать на эту должность, передает CNN.
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