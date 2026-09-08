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Царьград

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Научный сотрудник ИКИ РАН раскрыл разнообразие экзопланет Млечного Пути

Научный сотрудник ИКИ РАН раскрыл разнообразие экзопланет Млечного Пути

Научный сотрудник ИКИ РАН Владислава Ананьева объяснила, что экзопланеты Млечного Пути сильно различаются в своих свойствах и химическом составе.

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