Москва получит 30 центров женского здоровья – по одному на каждый район

В Москве планируется открыть 30 центров женского здоровья – по одному на каждый район города. Три из них будут расположены в Южном административном округе (ЮАО), который занимает 12 процентов территории столицы и является одним из самых густонаселенных районов.
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