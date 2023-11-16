Завершить, а не "заморозить" конфликт с Россией предложил Владимир Зеленский

Украинский лидер надеется, что мир будет заключён на его условияхУкраина нуждается не в "заморозке", а в завершении конфликта с Россией, заявил на встрече с журналистами из африканских СМИ президент страны Владимир Зеленский.
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