В Госдуме назвали попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызовом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что попытка атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США.
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