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«Краснодар» сыграл вничью с «Акроном», хотя котировался явным фаворитом матча

«Краснодар» сыграл вничью дома с «Акроном» (1:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. В прематче команда Мурада Мусаева котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.

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