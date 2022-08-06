Лыжероллеры. Blink. Пеллегрино, Жув, Шанава, Скар, Таугбель, Ван Цян выступят в спринте

Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской спринт. Лыжероллеры Blink-2022 Саннес, Норвегия Мужчины Спринт, свободный стиль Начало четвертьфиналов – 19:13, полуфиналов – 20:08, финала – 21:18 по московскому времени.
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