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Лыжероллеры. Blink. Пеллегрино, Жув, Шанава, Скар, Таугбель, Ван Цян выступят в спринте

Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской спринт. Лыжероллеры Blink-2022 Саннес, Норвегия Мужчины Спринт, свободный стиль Начало четвертьфиналов – 19:13, полуфиналов – 20:08, финала – 21:18 по московскому времени.

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