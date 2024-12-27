10 самых кассовых фильмов 2024 года

В 2024 году мир увидел амбициозные проекты с мощными бюджетами, долгожданные продолжения франшиз (или необязательные, но почему бы и не сходить) и неожиданные хиты, которые как-то нашли своего зрителя, причём в большом количестве.
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