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Виталий Королев передал Твери 30 новых автобусов ЛИАЗ

Виталий Королев передал Твери 30 новых автобусов ЛИАЗ

Виталий Королев передал «Транспорту Верхневолжья» 30 новых автобусов среднего класса ЛИАЗ. Ключи водителям вручили на торжественной церемонии 17 сентября.

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