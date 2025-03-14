Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На Митридатской лестнице в Керчи необходимо провести текущий ремонт некоторых очень малых участков, такие работы относятся к содержанию объекта культурного наследия.
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