Сергей Меняйло переизбран на пост главы Северной Осетии

За Меняйло проголосовал 61 депутат республиканского парламента. На этот пост президентом России Владимиром Путиным были выдвинуты еще две кандидатуры – директор театра имени Тхапсаева Чермен Дудати (КПРФ) и заместитель гендиректора "Селенгаугля" Олег Варнавин ("Справедливая Россия"), но парламент сделал выбор в пользу действующего главы региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Обновленный седан...
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым