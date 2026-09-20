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Журнал «Профиль»

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Сергей Меняйло переизбран на пост главы Северной Осетии

Сергей Меняйло переизбран на пост главы Северной Осетии

За Меняйло проголосовал 61 депутат республиканского парламента. На этот пост президентом России Владимиром Путиным были выдвинуты еще две кандидатуры – директор театра имени Тхапсаева Чермен Дудати (КПРФ) и заместитель гендиректора "Селенгаугля" Олег Варнавин ("Справедливая Россия"), но парламент сделал выбор в пользу действующего главы региона.

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