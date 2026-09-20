Сергей Меняйло переизбран на пост главы Северной Осетии

За Меняйло проголосовал 61 депутат республиканского парламента. На этот пост президентом России Владимиром Путиным были выдвинуты еще две кандидатуры – директор театра имени Тхапсаева Чермен Дудати (КПРФ) и заместитель гендиректора "Селенгаугля" Олег Варнавин ("Справедливая Россия"), но парламент сделал выбор в пользу действующего главы региона.