Пожилым россиянам лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге. Таковы результаты рейтинга качества жизни людей старшего возраста, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследовательский проект «Если быть точным».
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