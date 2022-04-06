Происшествия

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В Севастополе суд заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили граждан, которые поддержали проведение спецоперации ВС РФ

В Севастополе суд заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили граждан, которые поддержали проведение спецоперации ВС РФ

По ходатайству следователя следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя суд избрал двум местным жителям меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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