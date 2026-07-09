Ажиотаж на топливо упал, но ограничения остаются — орловский губернатор

Ажиотажный спрос на бензин в Орловской области упал, но ограничения продажи его пока останутся до окончательной нормализации ситуации, заявил губернатор Андрей Клычков 8 июня в ходе вечернего эфира в соцсети ВКонтакте.
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