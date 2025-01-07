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МИД Приднестровья призвал Молдавию выплатить долги Газпрому

МИД Приднестровья призвал Молдавию выплатить долги Газпрому

Министерство иностранных дел Республики Приднестровье призвало власти Молдавии выплатить долг предприятия "Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром", сообщает пресс-служба приднестровского внешнеполитического ведомства.

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