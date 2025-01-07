МИД Приднестровья призвал Молдавию выплатить долги Газпрому

Министерство иностранных дел Республики Приднестровье призвало власти Молдавии выплатить долг предприятия "Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром", сообщает пресс-служба приднестровского внешнеполитического ведомства.
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