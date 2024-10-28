Глава Минобороны Израиля призвал Нетаньяху обновить цели войны

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант незадолго до ответной атаки еврейского государства на Иран направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министрам кабинета нацбезопасности, в котором призвал обновить цели войны, сообщает издание Haaretz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии