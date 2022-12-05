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Россия начала активнее применять ударные БПЛА «Форпост-РУ»

Россия начала активнее применять ударные БПЛА «Форпост-РУ»

Появились кадры средств объективного контроля нанесения ударов по блокпосту у Волчанска, расположенного в 12 км от райцентра Шебекино Белгородской области.

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