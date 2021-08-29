Медвежий угол

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"Независимые СМИ" обратились с требованием к руководству нашей страны

"Независимые СМИ" обратились с требованием к руководству нашей страны

Рассказы дяди Вовы Все, кто потребовал. И снова здравствуйте. Слышите плачь? Это "Независимые СМИ" плачут.

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Андрей
Закрыть их вообще и наплевать на осуждение Запада!!! Пусть обратят внимание на закрытие СМИ на украине, а потом требуют!!!!
Валерий Пашнин
Что-то однако врут они, что независимые. А денежки то от кого они получают, внезапно забыли. Ну понятно от кого получают на того и работают. Нам, российскому народу, такая работа не нужна. Так что не нойте.
amir amirov
требуют - посмотри какие говнюки!
Андрей Балашов
Ишь ты - требуют... Во все времена СМИ были зависимыми. Были, есть и будут. Только одни от государства, другие от партий, а вот третьи - от "добрых" дядек из-за рубежа. Пусть скажут спасибо что не выслали и не отправили лес валить за их "свободу" слова!
алексей
а требовалка выросла?
алексей
закрыть всю эту погань.
Малик Гумеров
Имеют ли право СМИ-Иноагенты что-либо требовать от государства? - что за ... ? ГНАТЬ В ШЕЮ и ПИНКАМИ ПОД ЗАД !!!

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