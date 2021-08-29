Медвежий уголПолитика"Независимые СМИ" обратились с требованием к руководству нашей страны Рассказы дяди Вовы Все, кто потребовал. И снова здравствуйте. Слышите плачь? Это "Независимые СМИ" плачут.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейЗакрыть их вообще и наплевать на осуждение Запада!!! Пусть обратят внимание на закрытие СМИ на украине, а потом требуют!!!!Валерий ПашнинЧто-то однако врут они, что независимые. А денежки то от кого они получают, внезапно забыли. Ну понятно от кого получают на того и работают. Нам, российскому народу, такая работа не нужна. Так что не нойте.amir amirovтребуют - посмотри какие говнюки!Андрей БалашовИшь ты - требуют... Во все времена СМИ были зависимыми. Были, есть и будут. Только одни от государства, другие от партий, а вот третьи - от "добрых" дядек из-за рубежа. Пусть скажут спасибо что не выслали и не отправили лес валить за их "свободу" слова!алексейа требовалка выросла?алексейзакрыть всю эту погань.МГМалик ГумеровИмеют ли право СМИ-Иноагенты что-либо требовать от государства? - что за ... ? ГНАТЬ В ШЕЮ и ПИНКАМИ ПОД ЗАД !!!Комментировать
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