Лукашенко прилетел в Минск после длинного турне по ОАЭ, Китаю и странам Африки

Президент Белоруссии посвятил непрерывным заграничным командировкам более двух недель.Как ранее писал "Царьград Беларусь", ещё 29-го ноября Александр Лукашенко вылетел на саммит по климату в Дубае, где призвал западный мир взять на себя "бремя исторической ответственности", затем прилетел в Пекин, где заручился поддержкой Си Цзиньпина, и даже сыграл в хоккей с китайскими студентами.