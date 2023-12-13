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Царьград

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Лукашенко прилетел в Минск после длинного турне по ОАЭ, Китаю и странам Африки

Лукашенко прилетел в Минск после длинного турне по ОАЭ, Китаю и странам Африки

Президент Белоруссии посвятил непрерывным заграничным командировкам более двух недель.Как ранее писал "Царьград Беларусь", ещё 29-го ноября Александр Лукашенко вылетел на саммит по климату в Дубае, где призвал западный мир взять на себя "бремя исторической ответственности", затем прилетел в Пекин, где заручился поддержкой Си Цзиньпина, и даже сыграл в хоккей с китайскими студентами.

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